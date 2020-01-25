تفاصيل تصالح تايلور سويفت مع سكوت بورشيتا وسكوتر براون



أنهت تايلور سويفت، وسكوت بورشيتا مؤسس Big Machine Label Group Founder & CEO عام 2019 بتأثير شديد. ودعت تايلور مدير صناعة الموسيقى لصفقته مع سكوتر براون عندما اشترى أسيادها. وعلى الرغم من أنها كانت سنة طويلة بين الطرفين على مرأى ومسمع الجمهور، فقد حضر بورشيتا حدث Billboard Power لعام 2020 مساء الخميس وتحدث بصراحة عن علاقته الحالية مع نجمة البوب.



عندما سُئل بورشيتا عما كانت أعظم تحركات للسلطة في عام 2019، صرح في الواقع بأنها شراكته مع براون: "لقد قضينا وقتًا رائعًا وهو قوي جدًا". بالطبع لم يستطع أن يعرب عن امتنانه للخير دون أن يعترف بأنه جاء مع القليل من السوء أيضًا.



أوضح بورشيتا: "لقد كان لدينا دائمًا قاسي، لذلك هناك توازن كبير في الكون، لقد حدثت أشياء عظيمة، ستحصل في كل مرة من حين لآخر، لكننا نتأرجح".



عندما يتعلق الأمر بعلاقته الفعلية مع تايلور، كشف أنه يعمل دائمًا على تأصيلها لها: "بالطبع أقصد أنا سأعمل دائمًا عليها، إنها رائعة ولدينا جولة تاريخية". ليست الخصومة العامة لبورشيتا مع تايلور هي الشئ الوحيد السئ التي تضرب صناعة الموسيقى في الآونة الأخيرة.



يوم الخميس، تقدمت ديبورا دوجان، الرئيسة التنفيذية المخلصة ل Grammys، بشكوى ضد أكاديمية التسجيل بخصوص إجراءات التصويت. أعطى بورشيتا سنتين له في هذا الشأن أيضًا. وقال بورشيتا: "تظهر جميع الجوائز، نريد دائمًا الشفافية، يمكنك إلقاء نظرة على كيف ينبغي أن تكون عملية التصويت؟ هل يجب أن تكون هناك نتائج فعلية تحسب لها؟ هل ينبغي أن تكون مبيعات الألبوم مهمة؟ هل يجب أن تكون مبيعات التذاكر مهمة؟ لذا فهناك العديد من الطرق المختلفة للنظر إليها، لكن الشفافية أمر بالغ الأهمية".

