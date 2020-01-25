يلا شووت live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، وبالشراكة مع ريال مدريد الذي يحل وصيفاً بنفس عدد النقاط مع فارق الأهداف.

وفي الجانب الآخر يتواجد فالنسيا بالمركز السابع على لائحة ترتيب فرق الليجا وفي جعبته 31 نقطة، ومن أمامه ريال سوسيداد بالمركز السادس بنفس النقاط ولكن بفارق عدد الأهداف.

سيتغيب عن قائمة الفريق الكاتالوني لمواجهة فالنسيا اللاعب عثمان ديمبيلي، ولويس سواريز، وكلاهما بداعي الإصابة، بينما سيشهد اللقاء عودة آرثور بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يخوض سيتين مباراته القادمة بذات التشكيل المُعتمد في المباريات السابقة، حيث سيدفع بالأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال

الهجوم: أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – ليونيل ميسي







