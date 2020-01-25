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مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

السبت 25/يناير/2020 - 01:17 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع موعد مباراة الترجي والرجاء اليوم 25/01/2020 بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة ، في مواجهة صعبة علي الفريقين يستقبل فريق الترجي التونسي فريق الرجاء المغربي، علي ملعب “المنزه” ، في الجولة الخامسة من بطولة دوري ابطال افريقيا ،في يوم السبت الموافق 25/1/2020 ، وتحديدا في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة و الساعه العاشرة بتوقيت مكة المكرمة .

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ويأتي فريق الترجي في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات و تعادل ، بينما يسعي فريق الرجاء عن حجز بطاقة التأهل الي الدور القادم من المجموعة ، حيث يحتل الفريق المرمز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزيين و تعادل و تلقي هزيمة وحيد كانت علي يد فريق الترجي بهدفين مقابل لاشئ ، في المغرب ، وبذالك يبحث عن رد الهزيمة من الترجي في تونس ،

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع هذا ووقد وقد خاض الرجاء البيضاوي مرانه الوحيد بتونس، مساء امس ، قبل مواجهة الترجي، وكان مقررًا أن يجري الفريق البيضاوي مرانه الأول يوم الخميس الماضي، لكن قرر المدرب جمال السلامي، إلغاء المران خوفًا على لاعبيه من الإرهاق. وحرص فاروق كتو السكرتير العام للترجي، على التواجد بمطار تونس قرطاج الدولي، لاستقبال بعثة الرجاء.

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع وأكد السكرتير العام للترجي، حسن العلاقة التي تربط الفريق التونسي بنظيره الرجاء، وقدم باقات زهور لبعثة الرجاء ، من جانب الفريق التونسي طالب ادارة الفريق من الجماهير عدم اشعال الشماريغ و ذالك لتجنب فرض العقوبات من الأتحاد الأفريقي “الكاف ” ، وقد اعلن الفريق تدعيم قائمتة الأفريقيه بالثنائي عبدالرحمن مزيان و محمد علي بن حمودة ، قبل مباراة اليوم امام الرجاء المغربي.

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع موعد مباراة الترجي والرجاء
مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع موعد مباراة الترجي التونسي والرجاء الرياضي، حيث تبدء المباراة في تمام الساعة الـ10:00 مساءاً بتوقيت السعودية والساعة الـ9:00 مساءاً بتوقيت مصر  وسوف تنقل عبر قناة بي إن سبورت القطرية 1 بتعليق علي محمد علي.

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