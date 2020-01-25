"يلا شووت" مشاهدة برشلونة وفالنسيا بث مباشر Barcelona NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش برشلونة

تتجه أنظار متابعي الكرة الاسبانية، إلى مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر أمام فالنسيا المقرر إقامتها على ملعب “ميستايا” اليوم 25 يناير، في مواجهة قوية من أبرز مباريات اليوم ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم، ويستهدف البلوغرانا إلى التغلب على خصمه والظفر بالثلاث نقاط للاحتفاظ بصدارة الترتيب العام.

مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر اليوم عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 5:00 مساءا بتوقيت مصر، عبر قناة beIN Sports HD2، وكلفت إدارة القناة المعلق حفيظ دراجي للتعليق على اللقاء المثير.

وشارك برشلونة يوم الأربعاء الماضي في بطولة كأس ملك اسبانيا، وأمن عبوره إلى دور الـ16 بعد فوزه على إيبيزا 2-1، حيث واجه البرسا صعوبة في اللقاء أمام فريق متواضع للغاية، ويعود الفضل للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي أنقذ برشلونة بعد ان سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

وكانت المباراة الأولى لبرشلونة تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتيين، قد انتهت بفوزه على غرناطة 1-0، في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل ليونيل ميسي هدف الفوز في الدقيقة 76 من زمن المباراة، ونتيجة لذلك، بقية حامل اللقب في صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة من 20 مباراة، لكن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط، والذي أمامه فرصة في الفوز على بلد الوليد يوم غداً الأحد.



