«كورة لايف» TODAY Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS بدون تقطيع live

يستعد فريق برشلونة بقيادة مديره الفني كيكي سيتين لثالث اختبار صعب له عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على ملعب ميستايا اليوم السبت 25-1-2020، وذلك لملاقاة نظيره فالنسيا في إطار منافسات الأسبوع الواحد والعشرون من الليجا الإسبانية.

خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر فضائية بي إن سبورت 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

سيتغيب عن قائمة الفريق الكاتالوني لمواجهة فالنسيا اللاعب عثمان ديمبيلي، ولويس سواريز، وكلاهما بداعي الإصابة، بينما سيشهد اللقاء عودة آرثور بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يخوض سيتين مباراته القادمة بذات التشكيل المُعتمد في المباريات السابقة، حيث سيدفع بالأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال

الهجوم: أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – ليونيل ميسي



