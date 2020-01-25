Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة لايف» TODAY Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS بدون تقطيع live

السبت 25/يناير/2020 - 01:22 م
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
Advertisements

يستعد فريق برشلونة بقيادة مديره الفني كيكي سيتين لثالث اختبار صعب له عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على ملعب ميستايا اليوم السبت 25-1-2020، وذلك لملاقاة نظيره فالنسيا في إطار منافسات الأسبوع الواحد والعشرون من الليجا الإسبانية.

 

خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر فضائية بي إن سبورت 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

 

سيتغيب عن قائمة الفريق الكاتالوني لمواجهة فالنسيا اللاعب عثمان ديمبيلي، ولويس سواريز، وكلاهما بداعي الإصابة، بينما سيشهد اللقاء عودة آرثور بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يخوض سيتين مباراته القادمة بذات التشكيل المُعتمد في المباريات السابقة، حيث سيدفع بالأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

 

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال

الهجوم: أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – ليونيل ميسي


Advertisements

أخبار تهمك

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صحيفة إسبانية: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في هذا الموعد

منذ ساعة و 18 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status