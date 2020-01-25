مشاهدة مباراة الترجي ضد الرجاء بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر beIN SPORT GD مجانا بدون تقطيع

موعد مباراة الترجي والرجاء اليوم 25/01/2020 بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة ، في مواجهة صعبة علي الفريقين يستقبل فريق الترجي التونسي فريق الرجاء المغربي، علي ملعب “المنزه” ، في الجولة الخامسة من بطولة دوري ابطال افريقيا ،في يوم السبت الموافق 25/1/2020 ، وتحديدا في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة و الساعه العاشرة بتوقيت مكة المكرمة .





ويأتي فريق الترجي في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات و تعادل ، بينما يسعي فريق الرجاء عن حجز بطاقة التأهل الي الدور القادم من المجموعة ، حيث يحتل الفريق المرمز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزيين و تعادل و تلقي هزيمة وحيد كانت علي يد فريق الترجي بهدفين مقابل لاشئ ، في المغرب ، وبذالك يبحث عن رد الهزيمة من الترجي في تونس ،





هذا ووقد وقد خاض الرجاء البيضاوي مرانه الوحيد بتونس، مساء امس ، قبل مواجهة الترجي، وكان مقررًا أن يجري الفريق البيضاوي مرانه الأول يوم الخميس الماضي، لكن قرر المدرب جمال السلامي، إلغاء المران خوفًا على لاعبيه من الإرهاق. وحرص فاروق كتو السكرتير العام للترجي، على التواجد بمطار تونس قرطاج الدولي، لاستقبال بعثة الرجاء.





وأكد السكرتير العام للترجي، حسن العلاقة التي تربط الفريق التونسي بنظيره الرجاء، وقدم باقات زهور لبعثة الرجاء ، من جانب الفريق التونسي طالب ادارة الفريق من الجماهير عدم اشعال الشماريغ و ذالك لتجنب فرض العقوبات من الأتحاد الأفريقي “الكاف ” ، وقد اعلن الفريق تدعيم قائمتة الأفريقيه بالثنائي عبدالرحمن مزيان و محمد علي بن حمودة ، قبل مباراة اليوم امام الرجاء المغربي.





موعد مباراة الترجي والرجاء

موعد مباراة الترجي التونسي والرجاء الرياضي، حيث تبدء المباراة في تمام الساعة الـ10:00 مساءاً بتوقيت السعودية والساعة الـ9:00 مساءاً بتوقيت مصر وسوف تنقل عبر قناة بي إن سبورت القطرية 1 بتعليق علي محمد علي.



