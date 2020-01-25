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جوش جاد يروي كواليس علاقته بالراحل روبن ويليامز.. وسبب ندمه

السبت 25/يناير/2020 - 01:16 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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أثناء مقابلة مع المذيع ويلي جيست في برنامج Sunday TODAY، جوش جاد نجم فيلم Frozen 2، قال أنّه كان يعيش في نفس المبنى السكني الذي كان يعيش فيه الممثل الراحل روبن ويليامز قبل سنوات في مدينة نيويورك.

نظرًا لأنهما كانا يلعبان بطولتين في عروض على مسرح برودواي في ذلك الوقت، كان لدى الممثلين جدول أعمال متماثل مما أدى إلى قيامهما بالدردشة معه بشكل متكرر في بهو المبنى الخاص بهما. لقد شكلوا رابطة قوية لا يزال جاد يتذكرها باعتزاز.

كما أخبر جاد مضيفه ويلي جيست: "عاش روبن ويليامز في مبنى شقتي في الوقت الذي كنت أقوم فيه بمسرحية " The Book of Mormon"، وهو كان يقوم بمسرحية "Bengal Tiger at the Baghdad Zoo" وكان علينا العودة إلى المنزل من العمل، وروبن كان يجعلني حرفيًا فقط أضحك وأبكي كل ليلة مع حكاية عن العرض واليوم".

توفي روبن ويليامز في 11 أغسطس 2014، بعد ثلاث سنوات من إنتهاء مسرحية Bengal Tiger at the Baghdad Zoo.

كشف جوش جاد أيضًا خلال المقابلة، عن أكبر ندم في حياته.

قال جاد: "عندما غادر روبن المبنى ترك دراجته لي ولكني لم أقبلها، قلت له - روبن انظر إلى جسدي. أنت تهدر دراجتك علي، سأظل أحدق فيها فقط ولن أفعل أي شيء بها أبدًا - إنها حقًا واحدة من أكثر لحظات الندم العظيمة في حياتي، أنني لم أحفظ تلك الدراجة من روبن ويليامز".
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