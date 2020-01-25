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KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بي ان سبورت رابط ماتش ارسنال بث حي مباراة زيسكو وأول أغسطس

السبت 25/يناير/2020 - 01:00 م
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مشاهدة مباراة زيسكو واول بلاتينيوم
مشاهدة مباراة زيسكو واول بلاتينيوم
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KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بي ان سبورت رابط ماتش ارسنال بث حي مباراة زيسكو وأول أغسطس تنتظر جماهير نادى الزمالك اليوم مواجهة حاسمة فى مشوار مجموعة الأبيض ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، عندما يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي نظيره أول أغسطس الأنجولى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة الحكم مهدي عبيد، فى مباراة ستحسم الصاعدين لدور ال 8 من البطولة الإفريقية.

KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بي ان سبورت رابط ماتش ارسنال بث حي مباراة زيسكو وأول أغسطس وكان نادى الزمالك قد تعادل سلبيًا امام فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليصل الزمالك للنقطة الثامنة ببنما وصل مازيمبي للنقطة ال 11 والذى صعد رسميًا.

KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بي ان سبورت رابط ماتش ارسنال بث حي مباراة زيسكو وأول أغسطس موعد مباراة زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي
يحل فريق أول أغسطس الأنجولى ضيف على نادي زيسكو الزامبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش.

KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بي ان سبورت رابط ماتش ارسنال بث حي مباراة زيسكو وأول أغسطس القنوات الناقلة لمباراة زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي

KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بي ان سبورت رابط ماتش ارسنال بث حي مباراة زيسكو وأول أغسطس يلتقي فريقي زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولى اليوم فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 7 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بي ان سبورت رابط ماتش ارسنال بث حي مباراة زيسكو وأول أغسطس ترتيب المجموعة قبل مباراة زيسكو وأول أغسطس
مازيمبي الكونغولي 11 نقطة
الزمالك المصري 8 نقاط
زيسكو الزامبي نقتطين
أول أغسطس الأنجولى نقتطين

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