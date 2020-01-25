مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم السبت تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء أمس الجمعة، أمام ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، سلبيًا، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي يحمل لقبها فريق الترجي الرياضي التونسي، في أخر نسختين، تحت قيادة المدير الفني الوطني، معين الشعباني.





مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم السبت الزمالك رفع رصيده لـ8 نقاط، وفقد فرصة المنافسة على صدارة المجموعة، حيث إنه يبتعد عن فريق تي بي مازيمبي متصدر جدول ترتيب المجموعة بـ3 نقاط كاملة؛ ولكن الأخير ضمن تصدر المجموعة، حيث إنه فاز في الجولة الأولى على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل سلبيًا إيابًا على ستاد السلام؛ ليضمن صدارة المجموعة.





مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم السبت أما الزمالك فهو قاب قوسين أو ادنى من التأهل حيث إنه يحتل المركز الثاني بـ8 نقاط، ويأتي ثالثًا فريق أول أغسطس الأنجولي بنقطتين، وهو نفس رصيد فريق زيسكو يونايتد الزامبي، وسيستضيف الأخير الفريق الأنجولي اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة ذاتها، ويحتاج الزمالك إلى تعادل الفريقين أو فوز زيسكو، من أجل حسم تأهله إلى دور الثمانية.





مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم السبت حيث أن في حالة فوز زيسكو على أول أغسطس وانتصاره في الجولة الأخيرة على مازيمبي بالكونغو وفي حالة خسارة الزمالك في الجولة الأخيرة أمام أول أغسطس سيتأهل الفارس الأبيض ايضًا لأن المواجهات المباشرة في صالح الزمالك، حيث أن الزمالك تعادل أمام زيسكو في زامبيا بهدف لكل فريق قبل أن يفوز عليه في مصر بهدفين نظيفين.





مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم السبت أما السيناريو الذي لا يتمناه الزمالك، هو فوز أول أغسطس، وسيحل عليه الزمالك ضيفًا في الجولة الأخيرة وسيكون الفريق الأنجولي مُطالب بتعويض خسارته أمام الزمالك بثنائية نظيفة ذهابًا؛ ليتمكن من التأهل إلى دور الثمانية.





مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم السبت وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي ان سبورتس 7.



