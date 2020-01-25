رسالة البابا فرنسيس في اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي

بعث رسالة قداسة البابا فرنسيس، رسالة تحت عنوان "لكي تُخبر وتحفظ في ذاكرتك" الحياة تصبح قصّة، بمناسبة اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعية.



وكتب البابا فيها: أرغب في أن أخصص رسالة هذا العام لموضوع الرواية والسرد، لأنني أعتقد أنَّه ولكي لا نضيع نحن بحاجة لأن نتنفّس حقيقة القصص الجيّدة: قصص تبني ولا تدمّر؛ قصص تساعدنا لكي نجد مجدّدًا الجذور والقوّة لكي نسير معًا قدمًا. ففي بلبلة الأصوات والرسائل التي تحيط بنا نحن بحاجة لرواية بشريّة تحدّثنا عن أنفسنا وعن الجمال الذي يسكن في داخلنا. رواية تعرف كيف تنظر إلى العالم والأحداث بحنان، وتخبر عن كوننا جزءًا من نسيج حيّ، يُظهر الرابط بين الخيوط التي تربطنا ببعضنا البعض.



وتابع البابا فرنسيس يقول إنَّ الإنسان هو كائن راوي. ومنذ صغرنا نجوع للقصص كما نجوع للغذاء. أكانت تحت شكل أسطورة أو رواية أو فيلم أو أغنية أو خبر.



وأضاف يقول "إن أكلتَ تصبح كالله" (راجع تكوين ٣، ٤): تُدخل تجربة الحيّة في مجرى التاريخ عقدة يصعب حلّها. "إن امتلكتَ تُصبح وتبلغ..." يهمس اليوم أيضًا من يستعين بما يُعرف بالـ "storytelling" من أجل أهداف احتياليّة وخادعة. كم من القصص تُخدِّرنا وتُقنعنا بأنّه لكي نكون سعداء نحن بحاجة على الدوام للامتلاك والاستهلاك.

