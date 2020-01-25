Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسالة البابا فرنسيس في اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي

السبت 25/يناير/2020 - 01:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
بعث رسالة قداسة البابا فرنسيس، رسالة تحت عنوان "لكي تُخبر وتحفظ في ذاكرتك" الحياة تصبح قصّة، بمناسبة اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعية.

وكتب البابا فيها: أرغب في أن أخصص رسالة هذا العام لموضوع الرواية والسرد، لأنني أعتقد أنَّه ولكي لا نضيع نحن بحاجة لأن نتنفّس حقيقة القصص الجيّدة: قصص تبني ولا تدمّر؛ قصص تساعدنا لكي نجد مجدّدًا الجذور والقوّة لكي نسير معًا قدمًا. ففي بلبلة الأصوات والرسائل التي تحيط بنا نحن بحاجة لرواية بشريّة تحدّثنا عن أنفسنا وعن الجمال الذي يسكن في داخلنا. رواية تعرف كيف تنظر إلى العالم والأحداث بحنان، وتخبر عن كوننا جزءًا من نسيج حيّ، يُظهر الرابط بين الخيوط التي تربطنا ببعضنا البعض.

وتابع البابا فرنسيس يقول إنَّ الإنسان هو كائن راوي. ومنذ صغرنا نجوع للقصص كما نجوع للغذاء. أكانت تحت شكل أسطورة أو رواية أو فيلم أو أغنية أو خبر.

وأضاف يقول "إن أكلتَ تصبح كالله" (راجع تكوين ٣، ٤): تُدخل تجربة الحيّة في مجرى التاريخ عقدة يصعب حلّها. "إن امتلكتَ تُصبح وتبلغ..." يهمس اليوم أيضًا من يستعين بما يُعرف بالـ "storytelling" من أجل أهداف احتياليّة وخادعة. كم من القصص تُخدِّرنا وتُقنعنا بأنّه لكي نكون سعداء نحن بحاجة على الدوام للامتلاك والاستهلاك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الهر

أخبار تهمك

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

صحيفة إسبانية: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في هذا الموعد

منذ ساعة و 17 دقيقة

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 22 ساعة

قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

منذ أقل من ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

نرمين عشرة توقع رواية "امرأة لا تكتفي" في ساقية الصاوي (صور)

نداء من البابا فرنسيس: صلوا من أجل اليوم العالمي للشباب

البابا فرنسيس: يسوع يريد أن يحوّل حياتنا إلى رسالة

ننشر رسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

رسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status