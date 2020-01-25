Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)

السبت 25/يناير/2020 - 01:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
وضع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، صباح اليوم السبت، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم، وقاما بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، ودعيا المولى عزوجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته.

وأكد محافظ بني سويف، أن الدولة لن تنسى لشهدائها تضحياتهم الذين جادوا فيها بأغلى ما يملكون في سبيل أن يحيا الجميع في أمن وأن يستقر الوطن في عزة وكرامة ونماء، قائلًا: "إن القوات المسلحة والشرطة لها الفضل بعد الله عز وجل فيما يشعر به أبناء الوطن من أمن وآمان، ويجنى المواطن اليوم ثمار هذا الجهد بأن أصبحت مصر على الطريق الصحيح".

وأضاف: "بدون أمن لا استقرار وبدون استقرار لا يوجد استثمار ولا تنمية ولا مشروعات قومية وخدمية نقلت مصر إلى مستوى أفضل، رغم أن المشوار مازال طويلا ويحتاج مزيد من التضافر والتعاون".

وأشار المحافظ، إلى أن مؤسسات الدولة الوطنية والشعب المصري بأكمله يقفون سندا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية في معركته التنموية التي بدأت بمرحلة البناء واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، فقد شهدت مصر على مدار الـ 6 سنوات الماضية انشاء مشروعات عديدة وعملاقة في مختلف القطاعات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

وأكد، أن احتفالات اليوم والفرحة التي تشهدها محافظات مصر بأعياد الشرطة، تمثل ترجمة فعلية لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من وجود روح التلاحم، وأن المصريين وجميع مؤسسات الدولة نسيج واحد وحائط صد منيع لمواجهة الإرهاب الأسود وعبور التحديات والمضي قدمًا في استكمال مسيرة الإستقرار والتنمية المنشودة.

وقدم المحافظ التهنئة لكل قيادات وأجهزة وضباط وأفراد مديرية الأمن في بني سويف، بعيد الشرطة، مؤكدا على الدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيرًا إلى التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

حضر مراسم وضع أكاليل الزهور كل من: الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، واللواء محمد مراد، نائب مدير الأمن، واللواء أ. ح طيار أيمن صلاح، قائد قاعدة بني سويف الجوية واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعقيد وليد الشحات، المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم محمد حماد، مكتب المخابرات الحربية بالمحافظة، وعددًا من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيد الشرطة حوادث بني سويف جامعة بني سويف بني سويف اهم اخبار محافظة بني سويف اليوم أخبار محافظة بني سويف اليوم

أخبار تهمك

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 16 ساعة

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 22 ساعة

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

صحيفة إسبانية: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في هذا الموعد

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول إحياءً لذكرى أكتوبر (صور)

احتفالًا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (صور)

"ماراثون مشي وتنورة" في احتفالات بني سويف بعيد الشرطة و25 يناير (صور)

قيادات سوهاج يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

بمناسبة عيد الشرطة.. محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن يتناولان وجبة الغداء مع جنود الشرطة بالغردقة (صور)

محافظ سوهاج وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد يفتتحون معرض منتجات الشباب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status