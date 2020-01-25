محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات رجال الشرطة (صور)

وضع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، صباح اليوم السبت، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم، وقاما بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، ودعيا المولى عزوجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته.



وأكد محافظ بني سويف، أن الدولة لن تنسى لشهدائها تضحياتهم الذين جادوا فيها بأغلى ما يملكون في سبيل أن يحيا الجميع في أمن وأن يستقر الوطن في عزة وكرامة ونماء، قائلًا: "إن القوات المسلحة والشرطة لها الفضل بعد الله عز وجل فيما يشعر به أبناء الوطن من أمن وآمان، ويجنى المواطن اليوم ثمار هذا الجهد بأن أصبحت مصر على الطريق الصحيح".



وأضاف: "بدون أمن لا استقرار وبدون استقرار لا يوجد استثمار ولا تنمية ولا مشروعات قومية وخدمية نقلت مصر إلى مستوى أفضل، رغم أن المشوار مازال طويلا ويحتاج مزيد من التضافر والتعاون".



وأشار المحافظ، إلى أن مؤسسات الدولة الوطنية والشعب المصري بأكمله يقفون سندا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية في معركته التنموية التي بدأت بمرحلة البناء واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، فقد شهدت مصر على مدار الـ 6 سنوات الماضية انشاء مشروعات عديدة وعملاقة في مختلف القطاعات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.



وأكد، أن احتفالات اليوم والفرحة التي تشهدها محافظات مصر بأعياد الشرطة، تمثل ترجمة فعلية لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من وجود روح التلاحم، وأن المصريين وجميع مؤسسات الدولة نسيج واحد وحائط صد منيع لمواجهة الإرهاب الأسود وعبور التحديات والمضي قدمًا في استكمال مسيرة الإستقرار والتنمية المنشودة.



وقدم المحافظ التهنئة لكل قيادات وأجهزة وضباط وأفراد مديرية الأمن في بني سويف، بعيد الشرطة، مؤكدا على الدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيرًا إلى التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.



حضر مراسم وضع أكاليل الزهور كل من: الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، واللواء محمد مراد، نائب مدير الأمن، واللواء أ. ح طيار أيمن صلاح، قائد قاعدة بني سويف الجوية واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعقيد وليد الشحات، المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم محمد حماد، مكتب المخابرات الحربية بالمحافظة، وعددًا من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.