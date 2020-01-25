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الاتحاد الأوروبي يعين أول سفير للمملكة المتحدة بعد علمية البريكست

السبت 25/يناير/2020 - 12:56 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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مع توقع مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، عين مسؤولو الاتحاد الأوروبي الدبلوماسي "جواو فالي دي ألميدا" "كأول رئيس لوفد الاتحاد الأوروبي في المستقبل" في لندن.

ومن المقرر أن يتولى فالي دي ألميدا مهام منصبه في الأول من فبراير، وهو اليوم التالي لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المكتب الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بيان صحفي "اعتبارا من ذلك التاريخ، ستكون المملكة المتحدة دولة ثالثة، وبالتالي، سيتم ضمان تمثيل الاتحاد من قبل وفد الاتحاد الأوروبي".

وصرح المسؤولون أن التعيين "تم إخطار المملكة المتحدة على النحو الواجب".

وولد فال دي ألميدا في لشبونة عام 1957، ودرس التاريخ في بلده الأصلي البرتغال. كما عمل كصحفي قبل انضمامه إلى المفوضية الأوروبية في عام 1982.

ووفقًا لسيرته الذاتية، عمل الدبلوماسي كرئيس هيئة الأركان والمستشار الرئيسي لجوزيه مانويل باروسو بين عامي 2004، و2009، بينما كان باروسو يشغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية.

وفي عام 2010، أصبح أول سفير للاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة، حيث ساعد في إطلاق المحادثات حول شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي. ثم شغل منصب سفير الكتلة في الأمم المتحدة بين عامي 2015، و2019.

وبعد الإعلان صرح دي ألميدا، لقد تشرفت بتعيي، مضيفًا أنه "يتطلع إلى تعزيز مصالح الاتحاد الأوروبي" وإعداد العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن.

ولقد وقع الاتحاد الأوروبي بالفعل على أوراق الطلاق في المملكة المتحدة، والتي من المتوقع أن تنهي إجراءات الطلاق التي استمرت لسنوات من الكتلة، والتي بدأت بالفوز الضيق بخيار "الإجازة" في استفتاء المملكة المتحدة لعام 2016.

كما وقع رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون على اتفاقية الانسحاب، قائلًا إن التوقيع يبشر بـ "فصل جديد" في تاريخ المملكة المتحدة. وفقًا لـ "أوت لوك انديا".


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الكلمات المفتاحية

المملكة المتحدة البريكست الاتحاد الاوروبي

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