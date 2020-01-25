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بفستان مكشوف.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 25/يناير/2020 - 12:56 م
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ناهد السباعي
ناهد السباعي
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة ناهد السباعي، صورة جديدة لها من حفل عيد ميلاد ابنة شقيقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"، وظهرت الفنانة ناهد السباعي بأطلالة جريئة مرتدية فستانا أبيض قصير، وحذاء بكعب عال، وقامت بالتعليق على الصورة قائلة:" عيد ميلاد سعيد، أعز صديقة لي ابنة أختي".

يذكر أن ناهد السباعي ستشارك في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "النهايه"، مع الفنان يوسف الشريف.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في عام 2120، وهو أول مسلسل في الشرق الأوسط من نوعية الخيال العلمي، ويتطلب تحضيرات خاصة للديكورات والأزياء والجرافيكس.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج سينرجي.

وفي سياق متصل تستكمل الفنانة ناهد السباعي، تصوير مشاهدها في فيلم "ماكو" بأحد المناطق الساحلية، والفيلم من بطولة قصي الخولي، نيكولا معوض، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكان مليء بالذكريات.

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