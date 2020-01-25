والدة شهيد الواحات تبكي على الهواء.. وتوجه رسالة مؤثرة إلى نجلها

دخلت سوزان عبدالمجيد مصطفى، والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور شهيد معركة الواحات، في نوبة من البكاء أثناء سردها لحظة تلقي نبأ استشهاد نجلها.





وعقبت "عبدالمجيد"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، "أنا قوية.. أنا بعيط من الفراق، ولكن استشهاد ابني ده شيىء يشرفني"، لافتة إلى أنها كانت تشعر منذ بداية الأسبوع الذي استشهد فيه نجلها بتعب غريب دون سبب.



