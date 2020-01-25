Advertisements
Advertisements
Advertisements

والدة شهيد الواحات تبكي على الهواء.. وتوجه رسالة مؤثرة إلى نجلها

السبت 25/يناير/2020 - 12:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
دخلت سوزان عبدالمجيد مصطفى، والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور شهيد معركة الواحات، في نوبة من البكاء أثناء سردها لحظة تلقي نبأ استشهاد نجلها.

وعقبت "عبدالمجيد"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، "أنا قوية.. أنا بعيط من الفراق، ولكن استشهاد ابني ده شيىء يشرفني"، لافتة إلى أنها كانت تشعر منذ بداية الأسبوع الذي استشهد فيه نجلها بتعب غريب دون سبب.

ووجهت رسالة إلى نجلها الشهيد، قائلة: "أنا فخورة بيك، وكل سنة وإنت طيب، وحقك رجع"، معربة عن تقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه عى رد حقوق ضباط الشرطة والجيش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شهداء الواحات السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

صحيفة إسبانية: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في هذا الموعد

منذ ساعة و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

موضوعات متعلقة

والد الشهيد إسلام مشهور: "ربنا حب يكرمني إداني شهيد من صلبي"

والد الشهيد أحمد شوشة موجهًا رسالة لـ نجله: "دمك مراحش هدر"

والد الشهيد إسلام مشهور: "دم ولادنا مرحش هدر"

والدة شهيد الواحات: "زرت قبره وقولتله ارتاح"

والد إسلام مشهور باكيًا: "سعيد إن ربنا اداني شهيد افتخر به"

نجلة الشهيد الإسلامبولي: "فخورة إني بنت شهيد.. ودم والدي مرحش هدر"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status