محافظ البحر الأحمر: الانتهاء من أزمة الصرف قبل نهاية العام

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن عدد سكان محافظة البحر الأحمر قليل رغم أن مساحتها كبيرة جدًا تصل لـ 1019 كيلو ممتدة على ساحل البحر الأحمر، منوهًا بأنه فور توليه مهام منصبه محافظ للبحر الأحمر، قرر اقتحام مشكلة تؤرق السكان في المحافظة منذ سنوات عديدة، وخاصة الغردقة وهي مشكلة الصرف الصحي.





وأوضح "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن الدولة بذلك جهدا كبيرا لمواجهة هذه المشكلة، وتم إنشاء محطة كبرى لتحلية مياه الشرب، ولكن كان هناك مشكلة في أن الصرف الصحي لن يتحمل تشغيل هذه المحطة.



