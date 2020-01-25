Advertisements
محافظ البحر الأحمر: الانتهاء من أزمة الصرف قبل نهاية العام
السبت 25/يناير/2020 - 12:54 م
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن عدد سكان محافظة البحر الأحمر قليل رغم أن مساحتها كبيرة جدًا تصل لـ 1019 كيلو ممتدة على ساحل البحر الأحمر، منوهًا بأنه فور توليه مهام منصبه محافظ للبحر الأحمر، قرر اقتحام مشكلة تؤرق السكان في المحافظة منذ سنوات عديدة، وخاصة الغردقة وهي مشكلة الصرف الصحي.
وأوضح "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن الدولة بذلك جهدا كبيرا لمواجهة هذه المشكلة، وتم إنشاء محطة كبرى لتحلية مياه الشرب، ولكن كان هناك مشكلة في أن الصرف الصحي لن يتحمل تشغيل هذه المحطة.
وتعهد محافظ البحر الأحمر، لأهالي محافظة البحر الأحمر بانتهاء مشكلة الصرف الصحي ومياه الشرب في نهاية العام الجاري، على أن تنتهي مشكلة الصرف الصحي في الغردقة مع بداية مايو المقبل، موضحًا أنه خلال أيام سيتم البدء في تنفيذ شاطئ عام لأهالي المحافظة وبه ممشي للتنزه استجابة لمطالب أهالي المحافظة، مشيرًا إلى أنه طلب الانتهاء من تنفيذه خلال شهرين.
Advertisements