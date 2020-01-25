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محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 12:54 م
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المحافظ
المحافظ
ريهام على
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وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق عادل المستشار العسكري، اليوم السبت، إكليل زهور، على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بإدارة قوات أمن الفيوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٦٨ لعيد الشرطة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وقدم محافظ الفيوم التهنئة لضباط وجنود الشرطة، مشيدًا بدورهم وما يقدمونه من تضحيات في سبيل استقرار الوطن لأحداث التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخ جاذب للاستثمار والعمل، موجهًا التحية لشهداء الشرطة وأسرهم.
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
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الكلمات المفتاحية

محافظ الفيوم عيد الشرطة الفيوم

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