Advertisements
محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
السبت 25/يناير/2020 - 12:54 م
Advertisements
ريهام على
Advertisements
وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق عادل المستشار العسكري، اليوم السبت، إكليل زهور، على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بإدارة قوات أمن الفيوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٦٨ لعيد الشرطة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية.
وقدم محافظ الفيوم التهنئة لضباط وجنود الشرطة، مشيدًا بدورهم وما يقدمونه من تضحيات في سبيل استقرار الوطن لأحداث التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخ جاذب للاستثمار والعمل، موجهًا التحية لشهداء الشرطة وأسرهم.
وقدم محافظ الفيوم التهنئة لضباط وجنود الشرطة، مشيدًا بدورهم وما يقدمونه من تضحيات في سبيل استقرار الوطن لأحداث التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخ جاذب للاستثمار والعمل، موجهًا التحية لشهداء الشرطة وأسرهم.
Advertisements