محافظ الفيوم يضع إكليلا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٦٨ لعيد الشرطة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية.



وقدم محافظ الفيوم التهنئة لضباط وجنود الشرطة، مشيدًا بدورهم وما يقدمونه من تضحيات في سبيل استقرار الوطن لأحداث التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخ جاذب للاستثمار والعمل، موجهًا التحية لشهداء الشرطة وأسرهم.

