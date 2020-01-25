المنيا تستعد لتنظيم احتفال دخول العائلة المقدسة بملوي





كَما يَشهد احتفال كوم ماريا كَرنفال ومَوكب جماهيرى يُجسد دخول السيد المسيحُ له المَجد عَلى أرض مِصُر.

تَستعدُ قرية كوم ماريا، بملوي محافظة المنيا، لتَنظيم الاحتفال السَنوىِ لدِخول العائلةٌ المُقدسةٌ إليها، في أول شَهر فُبراير المُقبل.ويُقام الاحِتفال الجماهيري الأكَبر، الَذي يَحضرهُ سَنويا مائة ألف مواطن من المُسلمين والأقباط.ومن المُقرر أن يَشهد الاحتفال الدكتور خَالد العَناني، وَزير السياحةٌ والآثار، ولَفيف من الآباء المطارنة والأساقفة من الكَنيسةٌ القبطيةٌ الأرثوذكسيةٌ، وعَدد مِن سٌفراء الِدول الأجنَبيةٌ والشَخصياتُ العامةٌ والقَنوات الفضائيةٌ.