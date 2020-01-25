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محافظ قنا: حريصون على تدريب الكوادر البشرية لمواجهة الأزمات (صور)

السبت 25/يناير/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة حريصة على تدريب الكوادر البشرية على كيفية مواجهة الأزمة من خلال سيناريوهات للمواقف المحتملة التي يتم التعامل معها تماشيا مع سياسية الدولة للارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها.

وأوضح المحافظ، أنه تم تطوير مركز الأزمات بالمحافظة وتجهيزه بأحدث الأجهزة ووسائل الاتصال بهدف القيام بالمهام المنوطة به بأفضل صورة، مؤكدا على أهمية سرعة الإبلاغ عن أي حوادث طارئة والتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة للتعامل مع بلاغات المواطنين بأسلوب راق وبواسطة أكثر من خط ساخن.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تفقد مركز الأزمات بالديوان العام لمتابعة سير العمل لضمان التفاعل السريع مع البلاغات والشكاوى الجماهيرية من المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والاستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد.
محافظ قنا: حريصون على تدريب الكوادر البشرية لمواجهة الأزمات (صور)
محافظ قنا: حريصون على تدريب الكوادر البشرية لمواجهة الأزمات (صور)
محافظ قنا: حريصون على تدريب الكوادر البشرية لمواجهة الأزمات (صور)
محافظ قنا: حريصون على تدريب الكوادر البشرية لمواجهة الأزمات (صور)
محافظ قنا: حريصون على تدريب الكوادر البشرية لمواجهة الأزمات (صور)
محافظ قنا: حريصون على تدريب الكوادر البشرية لمواجهة الأزمات (صور)
محافظ قنا: حريصون على تدريب الكوادر البشرية لمواجهة الأزمات (صور)
محافظ قنا: حريصون على تدريب الكوادر البشرية لمواجهة الأزمات (صور)
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الكلمات المفتاحية

محافظ قنا الكوادر البشرية

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