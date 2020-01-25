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مصرع أمين شرطة في حادث سير بالدقهلية

السبت 25/يناير/2020 - 12:44 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد طريق أجا في محافظة الدقهلية، حادث سير نتج عنه مصرع أمين شرطة متأثرا بإصاباته.

واستقبل مستشفى أجا المركزي السيد محمد إسماعيل السيد أمين شرطة ٥٠ سنة وقرية الديرس، جثة هامدة.

وكشف مصدر طبي، عن أن أمين الشرطة لقي مصرعه متأثرا لإصاباته حيث تم استقباله مصابا بكسور متهتكة مع جروح متهتكة بعظام الجمجمة، وفقدان أجزاء من عظام الجمجمة وتهتك كامل بأنسجة المخ الداخلية، نتيجة حادث.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع أمين شرطة في حادث سير بأجا. 

وانتقلت قوة امنية من مركز شرطة أجا وتم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف وكيل النائب العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مصرع امين شرطة الدقهلية

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