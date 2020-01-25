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رمضان صبحي يصدم "فايلر" قبل مواجهة الهلال السوداني

السبت 25/يناير/2020 - 12:44 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
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يقترب رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الغياب عن مباراة الفريق ضد الهلال السوداني، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق حاليًا بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة النجم الساحلي التونسي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويفتقد الأهلي، أهم الأسلحة التي يعتمد عليها، بعدما تأكد غياب رمضان صبحي صانع الألعاب، لعدم الجاهزة الطبية، وعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا.

وارتفعت أيضًا أسهم غياب اللاعب عن مباراة الهلال السوداني، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، بسبب عدم الجاهزية الكاملة، حتى بعد أن أثبتت الأشعة تحسن حالته بشكل كبير.

ومن المنتظر أن يتم تجهيز اللاعب للمشاركة أمام بيراميدز سبورت، مساء يوم 6 فبراير المقبل بالدوري المصري الممتاز، وعدم المجازفة بخدماته أمام الهلال السوداني، حتى لا تتفاقم الإصابة.

وتقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي، مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.
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رياضة دوري ابطال افريقيا الاخبار الرياضية الأهلي النجم الساحلي الأهلي اخبار الرياضة

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