محافظ قنا: رجال الشرطة يقدمون أغلى ما عندهم للحفاظ على الأمن

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولكل رجال الشرطة المصرية البواسل، ولأسر الشهداء، الذين أنجبوا أبطالا عظماء قدموا أغلى ما عندهم للحفاظ على أمن مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.



وأوضح محافظ قنا، عيد الشرطة يعود لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 والتي شهدت بسالة وشجاعة رجال الشرطة المصرية حينما رفضوا تسليم محافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني.



وأكد مدير أمن قنا، أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، مقدما الشكر لمحافظ قنا وجميع الحاضرين على تهنئتهم، مشيدا بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، مؤكدا على تعهده بمواصلة الجهود لتحقيق الأمن والأمان.



وقام محافظ قنا ومدير الأمن، بقراءة الفاتحة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بفرق الأمن، مؤكدا على الدور الهام الذي تبذله الشرطة لتحقيق الأمن بأنحاء المحافظة والتضحيات الغالية التي لم يبخلوا بها في سبيل رفعه وتقدم وطننا الغالي.



جاء ذلك خلال زيارة المحافظ إلى مديرية أمن قنا لتقديم التهنئة للواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة والمقدم اسامة رضوان نائب المستشار العسكري لمحافظة قنا وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

