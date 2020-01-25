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قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

السبت 25/يناير/2020 - 12:42 م
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الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي
هاني عصام
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يتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في عدم الدفع بأي لاعب في المباريات قبل اكتمال فورمته مع الفريق.

ورفض المدرب المجازفة بأي لاعب غير جاهز من الناحية الطبية في الوقت الحالي حتى لا تتفاقم الإصابة عليه وضمان الاستفادة منه.

ووضع الجهاز برنامجا خاصا لكاسونجو وعبدالله جمعة في الأيام الماضية للوصول بهما إلى المستوى الأمثل من كافة الجوانب بالإضافة إلى محمد أبو جبل والذي شارك في تدريبات خاصة خلال الأيام الماضية، ويسعى الخواجة لتجهيز كل اللاعبين بشكل جيد خاصة أن الفريق مقبل على ضغط لقاءات على كافة الأصعدة المحلية والقارية.

وركز كارتيرون على تجهيز البدائل بكافة المستويات وعلى رأسهم محمد عبد الشافي في الجبهة اليسرى بجانب محمد عبد الغني ومحمود علاء في خط الدفاع.

وانتهت قمة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعت بدوري أبطال إفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

كارتيرون قرار صارم من كارتيرون رياضة الزمالك اخبار الرياضة

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