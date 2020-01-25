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إشادة من "اليونسكو" بمجهود مصر في ملف أديرة وادي النطرون

السبت 25/يناير/2020 - 12:41 م
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اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
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قال السفير ماجد مصلح، المشرف على إدارة العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار: إن كارتي ليسيتزين، الخبيرة بإدارة مواقع التراث العالمي ولجنة الأيكروم التابعة لليونسكو، ومقرها الإقليمي بالشارقة، ورايموند بوندين، سفير مالطة الأسبق لدى اليونسكو، وخبير اليونسكو في مواقع التراث العالمي، تفقدا أديرة وادي النطرون.

 

وأضاف "مصلح" أن الخبيرين، التقيا خلال الجولة، الرهبان ومسئولي المجلس الأعلى للآثار والمحافظة.

وجاء ذلك على هامش لقاء الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وكارتي ليسيتزين؛ لمناقشة إعداد واستكمال ملف إدراج أديرة وادي النطرون على قائمة مواقع التراث العالمي باليونسكو.

وتابع أنه عقدت جلسات نقاشية ومجموعات عمل، مع فريق عمل اللجنة العلمية الأثرية التقنية، التي سبق وتم تشكيلها بقرار من وزير السياحة والآثار؛ لتجهيز ملف أديرة وادي النطرون؛ لتقديمه إلى اليونسكو؛ لإدراجها على قائمة التراث العالمي المادي، والتي تضم أثريين ومتخصصين من مختلف التخصصات ذات الصلة.

وأكد أنه في أثناء الجولة، أثنى الخبراء على الجهد المبذول من قبل الوزارة، واللجنة في إعداد ملف إدراج أديرة وادي النطرون، ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو، لا سيما وأنها تضم سلسلة من الأديرة والمنشآت المسيحية المقدسة منها دير الأنبا بيشوي والسريان ومقار والبراموس.

وتتميز أديرة وادي النطرون، بكونها أقدم الأديرة في المنطقة، وأحد محطات رحلة العائلة المقدسة ومزار لمئات الآلاف من السائحين ومدفن الأنبا بيشوي والبابا شنودة الثالث.

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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والاثار مصر اديرة وادي النطرون

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