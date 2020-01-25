بسبب "شاحن التليفون".. عامل يعذب طفليه في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من ضبط عامل بمقهى لقيامه بالتعدي على نجليه وإحداث إصابات متفرقة بهما، بمنطقة العجوزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بقيام قاطن الشقة المواجهة للشقة سكنه بالتعدى على أولاده بالضرب وتعذيبهم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة وبالفحص والمعاينة، أمكن ضبط المشكو في حقه (عامل)، وبصحبته نجليه عمرهما 8 سنوات، 6 سنوات طفلة، مصابان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبمواجهة المشكو في حقه، اعترف بتعديه على نجليه وإحداث إصابتهما لقيامهما باللهو داخل المنزل وإحداث تلفيات بسلك شاحن الهاتف وإشعال النيران داخل الشقة.



وأضاف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، أن والدتهما تركت منزل الزوجية منذ أكثر من عام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة قررت إيداع الطفلين بإحدى دور رعاية الأطفال، وعرض المتهم لاستكمال التحقيقات.