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امرأة أوكرانية تورد أسلحة إلى ميليشيات الوفاق في ليبيا

السبت 25/يناير/2020 - 11:45 ص
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ميليشيات الوفاق
ميليشيات الوفاق
وكالات
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كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن سيدة أعمال أوكرانية تدير شركتين يشتبه في توريدها أسلحة إلى المليشيات في ليبيا.

 

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن المرأة الأوكرانية تدعى أولينا مالاخوفا، وكانت من بين ضحايا الطائرة المنكوبة التي أسقطتها إيران مطلع الشهر الجاري عن طريق الخطأ.

 

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن السيدة الأوكرانية، تدير شركتين متخصصتين في الشحن الجوي إحداهما في أوكرانيا والثانية في اسكتلندا، وتمتلك طائرة شحن دمرها الجيش الليبي أثناء هبوطها في مطار مصراتة أغسطس الماضي.

 

وأضافت "سي إن إن"، أن الطائرة المملوكة لسيدة الأعمال التي تم تدميرها في ليبيا، كانت محملة بشحنة أسلحة وطائرات بدون طيار لصالح حكومة السراج والمليشيات المتحالفة معها في مصراته.

 

وكشفت سجلات الرحلات الجوية من موقع تتبع شركات الطيران "flightradar24 "، عن قيام تلك الطائرة التي دمرها الجيش الليبي بأكثر من 30 رحلة بين أوكرانيا وتركيا وليبيا خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2019.

 

وتحولت ليبيا بعد سطوة التنظيمات الإرهابية عليها وسقوطها في الفوضى عام 2011 إلى سوق للسلاح والمرتزقة وذلك بدفع من تركيا وقطر لصالح المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

 

 

 

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