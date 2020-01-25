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أسعار الدواجن اليوم السبت 25-1-2020 في الأسواق

السبت 25/يناير/2020 - 11:19 ص
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بوابة الفجر
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أسعار الدواجن اليوم 

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 25-1-2020 في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم وشهدت الأسعار حالة من الارتفاع في الأسواق خلال الفترة الماضية ليرتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو جنيه واحد، وصعد سعر كرتونة البيض بنحو 2.5 جنيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

تحركات أسعار الدواجن بعد ارتفاعها 

سجل سعر كرتونة البيض تسليم المزرعة 35.5 جنيهًا ليتراوح سعر المستهلك ما بين 39 إلى 40 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة 26 جنيهًا ليتراوح السعر للمستهلك ما بين 31 إلى 32 جنيهًا، وسجل سعر الدواجن البلدي تسليم المزرعة بسعر 28 جنيهًا لتباع للمستهلك بسعر 33 جنيهًا للكيلو.

أسعار بورصة الدواجن بالسوق المحلي
تراوح سعر كيلو اللحم الأبيض ما بين 25 إلى 28 جنيه، فيما سجل سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 31 إلى 32 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض من 32 إلى 35 جنيه.

وسجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 37 إلى 39 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.


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