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نصائح مذهلة لتجنب السواد حول الفم

السبت 25/يناير/2020 - 11:37 ص
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بوابة الفجر
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ننشر لك عزيزتي نصائح مذهلة لتجنب السواد حول الفم:

عدم الإفراط في غسل الوجه بالصابون.
الاهتمام بشرب كميات كافية من المياه بمعدل لترين يومياً.
الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه .
استعمال مرطّب للبشرة ووضع طبقة غنيّة منه حول الفم.
استعمال واقٍ للشمس عند الخروج ومراعاة خلوّه من الزيوت للبشرة الدهنيّة.
لمحافظة على نظافة المنطقة المحيطة بالفم.
استخدام غسول مناسب للبشرة، خاصّة لصاحبات البشرة الدهنيّة والمختلطة، فهذه المنطقة تفرز الدهون بشكل كبير، وإهمال تنظيفها يعمل على تراكمها وتحوّلها للّون الأسود.
ممارسة الرياضة التي تحسّن الدورة الدموية في الجسم ما يعكس نضارة على الوجه.
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نصائح مذهلة الفم السواد حول الفم التخلص من السودا حول الفم

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