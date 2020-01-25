صلاح السعدني مطلوب على جوجل بعد أحدث ظهور له برفقة نجله (صورة)

تصدر النجم صلاح السعدني "ترند" محرك البحث جوجل، وعاد غلى الأضواء مجددًا مع أحدث ظهور له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الحمة الموافق الـ24 من يناير 2020.





حالة صلاح السعدني الصحية





وظهر صلاح السعدني في ظهور ه الأخير، وهو بحالة صحية جيدة، يستجم على البحر، وبدا عليه الراحة والسعادة، مرتديًا "أيس كاب" ونظارة سوداء.





أول ظهور للفنان صلاح السعدني





وتفاجأ رواد التواصل الاجتماعي بظهور صلاح السعدني حيث اختفى عن الساحة، والأنظار منذ عدة أشهر، ما جعل محبوه يتساءلون عن سبب الغياب.





العمدة صلاح السعدني





ونشر نجل الفنان صلاح السعدني أحمد، صورة تجمعهما، التقطت في المساء، تظهر النجم الشاب وهو يقبل يد والده "عمدة الدراما".





صورة صلاح السعدني وابنه





لاقت الصورة التي تجمع أحمد السعدني النجم الشاب والفنان القدير صلاح السعدني والده، استحسانًا كبيرًا لدى محبيهم، وانهالت عليهم التعليقات، داعين له بالصحة ودوام العافية.





تعليق نجل صلاح السعدني





وعلق أحمد السعدني على الصورة التي نشرها لوالده عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وهو يقبل والده، بجملة: "العمدة بيصبح".





لقب صلاح السعدني





وترك النجم الكبير الفنان صلاح السعدني بصمة كبيرة على صعيد الدراما المصرية واستحق عن جدارة لقب "عمدة الدراما".





مشوار صلاح السعدني الفني





وبدأ صلاح السعدني مسيرته الفنية على مسرح كلية الزراعة التي تحصل منها على بكالوريوس وكانت أولى خطواته الفنية مع الزعيم عادل إمام وقدم على المسرح عددًا من العروض الهامة منها: "الناصر صلاح الدين"، و"ثورة الموتى"، وباللو باللو".





الأعمال التي قدمها صلاح السعدني





قدم صلاح السعدني العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية وتميز بأدواره في التلفزيون، وكان أهم الأعمال التي قام بها دور العمدة "سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، إلى جانب مسلسلات مثل "آرابيسك، "أبنائي الأعزاء شكرًا"، وعلى الصعيد السينمائي شارك في عدد من الأفلام منها: "اليوم السادس، قضية عم أحمد، ملف في الآداب، فتوة الناس الغلابة"، لسطر تاريخًا مشرفًا وضعه بين عمالقة السينما والتليفزيون.



