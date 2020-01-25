مجلس الطاقة العالمي: مصر تمتلك أنقى الخامات لتصنيع الخلايا الشمسية

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن مصر تمتلك أنقى الخامات لتصنيع الخلايا الشمسية، ولهذا فمصر قادرة على تأسيس صناعة قوية للخلايا الفوتوفولتية.





وأشار "عزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن مصر تمتلك الآن قعدة قوية من الطاقة المتجددة، والتوسع فيها، حيث تصل خبرة مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى نحو 35 عاما، مؤكدا أن مصر تسير بخطوات حثيثة في هذا المجال.



