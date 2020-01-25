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مجلس الطاقة العالمي: مصر تمتلك أنقى الخامات لتصنيع الخلايا الشمسية

السبت 25/يناير/2020 - 11:40 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن مصر تمتلك أنقى الخامات لتصنيع الخلايا الشمسية، ولهذا فمصر قادرة على تأسيس صناعة قوية للخلايا الفوتوفولتية.

وأشار "عزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن مصر تمتلك الآن قعدة قوية من الطاقة المتجددة، والتوسع فيها، حيث تصل خبرة مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى نحو 35 عاما، مؤكدا أن مصر تسير بخطوات حثيثة في هذا المجال.

وأوضح عضو مجلس الطاقة العالمي، أن حجم الطاقة المتجددة في مصر الآن تصل إلى 2700 ميجا وات، فضلا على أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع يصل إلى 4.5 مليار دولار.
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الكلمات المفتاحية

بترول الطاقة العالمي الخلايا الشمسية أخبار مصر

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