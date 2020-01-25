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«يلاشووت Hilal» مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الهلال

السبت 25/يناير/2020 - 11:40 ص
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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تتجه أنظار محبي الدوري السعودي إلى مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر امام أمام الشباب في ديربي الرياض، ضمن أهم مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يخوض الهلال اختبار صعب عندما يحل ضيفاً على فريق الشباب مساء اليوم السبت 25-1-2020 على ملعب الأخير، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر، ويسعى الزعيم الى محو اخفاقه في اللقاء الماضي واستعادة الصدارة من جديد.

 

مباراة الهلال والشباب بث مباشر

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الشباب بث مباشر اليوم عند الساعة 6:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 5:10 مساءا بتوقيت مصر، عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية بجودة HD1، الناقل الحصري لمباريات دوري المحترفين، أبرزها مباراة الهلال والشباب مباشر، وكلفت إدارة القناة المعلق جعفر صلح للتعليق على أحداث اللقاء.

 

وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام الفيصلي في المباراة الماضية المؤجلة في الدوري، ويسعى الموج الأزرق إلى نسيان تعثره واستعادة نغمة الفوز من بوابة الشباب، حيث أصبح الهلال حالياً في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن النصر الذي تصدر بصورة مؤقتة بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة، وفي حال انتصار الزعيم سوف يعود ليترأس قمة الجدول.

 

وستكون مباراة الهلال والشباب قوية للغاية، فهذا الديربي يحمل طابع الحماس والندية بين الفريقين، ليثبت كل طرف أنه الأقوى على المستطيل الأخضر، لذلك سوف نشاهد مواجهة شرسة بينهما،  من أجل التغلب كل منهما على الأخر وحصد الثلاث نقاط، حيث يطمح الشباب إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، من أجل القفز عن المركز التاسع الذي يحتله برصيد 21 نقطة، والتقدم أكثر نحو المراكز الأربعة.

 

على صعيد تشكيل الهلال المتوقع لخوض لقاء الشاب، حيث يدخل المدرب رازفان لوشيسكو المواجهة بكامل الكتيبة الهلالية، التي لا تتأثر بأي غيابات، وستكون كافة الأسلحة متاحة أمام المدرب لوشيسكو، حيث يخوض المباراة بنفس الطريقة التي اعتاد عليها في مبارياته السابقة، ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الهلال في مباراة اليوم ضد الشباب على النحو التالي:

 

حراسة المرمى/ عبد الله المعيوف

 

الدفاع/ ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

 

الوسط/ جوستافو كويار – عبد الله عطيف – سالم الدوسري – سيباسيتان جيوفينكو – كارلوس إدواردو

 

الهجوم/ بافيتيمبي جوميز

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