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كول كورة Hilal مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الهلال (جوميز)

السبت 25/يناير/2020 - 11:19 ص
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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مشاهدة مباراة الهلال والشباب مباشر اليوم 25-1-2020 يلا شوت الجديد الهلال بث مباشر الهلال والشباب في الدوري السعودي، حيث يلتقي نادي الهلال ضد الشباب بث مباشر بدون تقطيع ويبحث الكثير من متابعي الهلال والشباب عن بث مباشر مباراة الهلال والشباب اون لاين شاشة كاملة بدون إعلانات مزعجة وتردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الهلال والشباب قناة بي ان سبورت HD مجانا فضلا عن تشكيل الهلال اليوم أمام الشباب.
معلومات مباراة الهلال والشباب
البطولة : الدوري السعودي 2019 .
موعد المباراة : الساعة 5:10 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 6:10 مساءاً بتوقيت السعودية.
تاريخ المباراة : السبت الموافق 25-1-2020 .
القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .
التعليق الصوتي : جعفر الصليح .
ملعب المباراة : استاد الملك فهد الدولي .
نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

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