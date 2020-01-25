جرحى باشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن بالعراق

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر بالشرطة العراقية، بإصابة 7 محتجين خلال مصادمات مع قوات الأمن في وسط بغداد.

وحاولت قوات مكافحة الشغب العراقية، اقتحام ساحة التحرير، وتقدمت من جهة ساحة الخلاني وجسر السنك، وأحرقت عدة خيام للمعتصمين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند الطريق الدولي في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأزالت السلطات العراقية، الحواجز الخرسانية من ساحة الخلاني في بغداد، وقد أمرت بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج بالبصرة، حسبما نقلت "رويترز".

وقال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد البياتي، إن القوات الأمنية ستعيد فتح جسر السنك في بغداد عصر اليوم.