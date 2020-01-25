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عميد اقتصاد بني سويف: مصر أنهت المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح بنجاح
السبت 25/يناير/2020 - 11:29 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن مصر انتهت من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير.
وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي تحقيق استقرار في سعر الصرف، وفي مستوى الأسعار، حيث استطاع البنك المركزي الحفاظ على مستوى الأسعار.
وأكد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن مصر حققت قصة نجاح كبيرة على المستوى الاقتصادي، والتي أصبحت حديث المؤسسات الاقتصادية.
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