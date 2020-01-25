Advertisements
Advertisements
Advertisements

عميد اقتصاد بني سويف: مصر أنهت المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح بنجاح

السبت 25/يناير/2020 - 11:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن مصر انتهت من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير.

وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي تحقيق استقرار في سعر الصرف، وفي مستوى الأسعار، حيث استطاع البنك المركزي الحفاظ على مستوى الأسعار.

وأكد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن مصر حققت قصة نجاح كبيرة على المستوى الاقتصادي، والتي أصبحت حديث المؤسسات الاقتصادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سياسة واقتصاد جامعات بني سويف أخبار مصر

أخبار تهمك

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 15 ساعة

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

ظاهرة مؤثرة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 16 ساعة

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ ساعة و 12 دقيقة

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

موضوعات متعلقة

استاذ اقتصاد:" لو نُفذ الإصلاح الاقتصادي في عصر السادات كان فاتنا زي كوريا الجنوبية"

علي مسعود: القادم على القارة الأفريقية أفضل

عميد "سياسة واقتصاد" بني سويف: النظرة إلى ذوي القدرات الخاصة تحولت

علي مسعود: الدولة متجهة نحو تطبيق الاقتصاد الأخضر

علي مسعود: الدولة اتخذت خطوات مهمة لتدعيم القطاع الخاص

علي مسعود: ثمار الإصلاح الاقتصادي يتم توزيعها على كافة المواطنين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:53 ص

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

04:13 م

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

05:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status