عميد اقتصاد بني سويف: مصر أنهت المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح بنجاح

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن مصر انتهت من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير.





وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي تحقيق استقرار في سعر الصرف، وفي مستوى الأسعار، حيث استطاع البنك المركزي الحفاظ على مستوى الأسعار.



