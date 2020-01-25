محمد إمام ممازحا جمهوره: "عسول أوي أنا"

يحرص الفنان الشاب محمد إمام على مشاركة جمهوره والتواصل الدائم معهم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشر إمام صورة جديدة ومازح متابعية قائلاً:" عسول أوي انا.. صباح الحلاوة".



وعلى سياق آخر يعرض حاليا للفنان محمد إمام فيلم "لص بغداد" والفيلم من بطولة كلا محمد إمام،أمينة خليل،ياسمين رئيس،صلاح عبد الله،فتحى عبد الوهاب،محمد عبد الرحمن توتة، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، واليوم هو بداية طرحه بالسينمات.



والجدير بالذكر أن محمد إمام شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل" هوجان"، والمسلسل بطولة محمد إمام،محمد أسامة أوس أوس،صلاح عبد الله، عارفة عبد الرسول،كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد،والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

