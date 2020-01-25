Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد إمام ممازحا جمهوره: "عسول أوي أنا"

السبت 25/يناير/2020 - 11:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رانيا ماهر
Advertisements
يحرص الفنان الشاب محمد إمام على مشاركة جمهوره والتواصل الدائم معهم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشر إمام صورة جديدة ومازح متابعية قائلاً:" عسول أوي انا.. صباح الحلاوة".

وعلى سياق آخر يعرض حاليا للفنان محمد إمام فيلم "لص بغداد" والفيلم من بطولة كلا محمد إمام،أمينة خليل،ياسمين رئيس،صلاح عبد الله،فتحى عبد الوهاب،محمد عبد الرحمن توتة، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، واليوم هو بداية طرحه بالسينمات.

والجدير بالذكر أن محمد إمام شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل" هوجان"، والمسلسل بطولة محمد إمام،محمد أسامة أوس أوس،صلاح عبد الله، عارفة عبد الرسول،كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد،والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.
Advertisements

أخبار تهمك

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 14 ساعة

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ ساعة

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

ظاهرة مؤثرة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ حوالي 14 ساعة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:53 ص

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

04:13 م

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

05:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status