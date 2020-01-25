KORA STAR بث مباشر برشلونة وفالنسيا رابط مباراة ميسي beIN كورة اون لاين برسا اليوم يستضيف ملعب ميستايا مباراة قوية ومنتظرة تحمع بين برشلونة وريال ونظيره فالنسيا صاحب الأرض والجمهور ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسبانى، فى لقاء قوي ومنتظر بالليجا، يوم السبت القادم 25 يناير 2020.





KORA STAR بث مباشر برشلونة وفالنسيا رابط مباراة ميسي beIN كورة اون لاين برسا اليوم موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني





KORA STAR بث مباشر برشلونة وفالنسيا رابط مباراة ميسي beIN كورة اون لاين برسا اليوم يحل فريق برشلونة تحت قيادة المدير الفنى الجديد كيكي سيتين ضيف ثقيل على نظيره فالنسيا ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الليجا الإسبانية، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.





KORA STAR بث مباشر برشلونة وفالنسيا رابط مباراة ميسي beIN كورة اون لاين برسا اليوم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني





KORA STAR بث مباشر برشلونة وفالنسيا رابط مباراة ميسي beIN كورة اون لاين برسا اليوم ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية مباراة قوية بين فريقي برشلونة وبين فالنسيا ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الليجا الإسبانية، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.





KORA STAR بث مباشر برشلونة وفالنسيا رابط مباراة ميسي beIN كورة اون لاين برسا اليوم وحقق برشلونة فوز مهم على نظيره إيبيزا ضمن مباريات الدور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بهدفي انطوان جريزمان ليصعد الفريق للدور المقبل، بينما حقق البارسا فوز بالدوري الإسباني فى المباراة الماضية على فريق غرناطة بهدف دون رد سجله اللاعب ليونيل ميسي قائد برشلونة فى الدقائق الأخيرة.





KORA STAR بث مباشر برشلونة وفالنسيا رابط مباراة ميسي beIN كورة اون لاين برسا اليوم ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسبانى برصيد 43 نقطة مناصفة مع ريال مدريد بينما فالنسيا فى المركز السابع برصيد 31 نقطة.



