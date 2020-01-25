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مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع برشلونة

السبت 25/يناير/2020 - 11:14 ص
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برشلونة وفالنسيا
برشلونة وفالنسيا
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مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع برشلونة وستكون مواجهة فالنسيا أول اختبار حقيقي لبرشلونة في ثالث مباراة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين الذي استلم المهمة الإثنين قبل الماضي خلفاً لإرنستو فالفيردي المُقال من منصبه.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع برشلونة برشلونة في مباراتيه الأولين بقيادة سيتيين، فتغلب بشق النفس على غرناطة 1-0 الأحد الماضي في الدوري، ثم حجز بطاقته بصعوبة إلى ثمن نهائي مسابقة الكأس بعدما حوّل تخلفه بهدف إلى فوز بثنائية للفرنسي أنطوان غريزمان أمام مضيفه المتواضع إيبيزا من الدرجة الثالثة.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع برشلونة برشلونة جيداً أهمية النقاط الثلاث كونها ستبقيه على الأقل في الصدارة التي يتقاسمها مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تنتظره مباراة سهلة نسبياً الأحد أمام مضيفه بلد الوليد.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع برشلونة فالنسيا السابع لن يكون لقمة سائغة أمام النادي الكاتالوني وسيسعى إلى استغلال الفترة المهزوزة التي يمر بها لاعبو "بلاوغرانا" بعد الخروج من نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر في الرياض، لفك العقدة التي تلازمه أمام النادي الكاتالوني بملعب "ميستايا".

مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع برشلونة مباراة فالنسيا وبرشلونة بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:

مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع برشلونة فالنسيا وبرشلونة عند الساعة 18:00 على قنوات بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت 4k.

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