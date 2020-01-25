الطالع الفلكي السّبت 25/1/2020..إجَابَة شَافِيَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 13 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النّعايِم من 15 يناير - 27 يناير.





اليوم 16 طوبة قبطى ، 25 كانُون ثَانِ رُومى، جُمَادَى أوَّل، ميمُون للغاية ، الإستحمام فى مياه النيل اليوم مكروهٌ فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: (إذا بُليتُمْ فَاسْتَتِرُو)-إسْتَتِرُو ، مِشِ إنْتَحِرو.(يُوسف شاهين (من فيلم حدّوتة مصريّة-1982)

*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الدّلو يُسدّس المرّيخ فى القوس - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

عطارد فى الدّلو يقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينه وبين المرّيخ فى القوس وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تاثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثالثة و 9 دقائق عصراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





عطارد يرمز للقدرات الكلامية والعقلية المنطقية والمرّيخ يرمز للشجاعة والتنفيذ على أرض الواقع ،مع هذا التسديس فطاقتك الكلاميّة والمُعضّدَة بالأدلّة المنطقيّة/ عطارد مُناسبة للدفاع عن حقوقك الوظيفيّة والمالية وحتى نصيبك من الميراث مقروناً بالمستندات والأدلة المنطقية للفصل فى حقوقك بالعدل والإقناع لكل الأطراف خلال جلسة عائليّة بعيداً عن قاعات المحاكم، إن كنت مُتردّداً بسبب نقص الجرأة فى التقدّم لآنسة تعجبك فمع هذا التسديس ترتفع قدراتك الكلامية مع توضيح لمزاياك بمنطقية/عطارد جريئاً ومُوجّهاً لهدف واحد فى خط مُستقيم/ المرّيخ لتحصل على إجابتك الشافية ، فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.





*اليوم يوافق

ذكرى ميلاد المُخرج المصرى يُوسف شاهين ،هذه هى الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسم يُوسف جبريل/غبريال شاهين مع التنبيه أنها لاتعبرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر.





(أبحث عن ضحيّة)،(وراء الستار)،(فالانتينو)،(غارق فى الحب لشوشته) ، (مُشاكس بالطبيعة)،(له عين واحدة مُغلقة)،(فنّ المُتعة)،(مُشعل نارالحبّ)، (الطبيعة الأم)،(جودة الحياة)،(زهرة من الشرق)،(مُوَاء فى المقعد)،(إبتكارى)، (حافظ على النارمُشتعلة) ،(ملايين من الناس).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إحترامك لروابط القرابَة و تقاليد الأسرة والإرث العائلى يُكسبك إحترامك لنفسك فلاتتهاون فى واجباتك تجاه عائلتك وصِلَة الرّحِمْ.





برج الثور: بإمكانك إعادة تنظيم ديكورات منزلك وإضفاء لمسة جمالية فى المكان الذى تعيش فيه ، فاجعله ملوّناً بأزهى الألوان قدر إمكانك.





برج الجوزاء: بعض النشاط على جبهة العائلة وصِلَة الرّحِمْ فى الأفق، لا يجب أن تكون حياتك معادلة حسابيّة ، فى العواطف لاوجود للمعادلات الرّياضيّة.

برج السّرطان: المُتزوجون ينعمون بوقت مناسب لإصلاح علاقات الزّوجيّة إن كانت تضررت ، أمّا العزّاب فعليهم البحث بِجِدّ وإجتهاد عن النصف الحلو.





برج الأسد: إن أردت كوب مياه فبإمكانك جلبه لنفسك ، شعورك بمعاناة من حولك لن يقلل من هيبتك لكنه يوفر عليك إستفزاز وارد للآخرين.





برج العذراء : النقود ليست بتلك الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة، لا تُحمّل نفسك فوق طاقتها لكن على الأقل بإمكانك حل جزء من المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: التردّد ليس سيئاً فى حد ذاته طالما قمت بإعادة التفكير أكثرمن مرّة قبل إتخاذ أى قرار،فى علاقاتك العاطفية إستَشِر كبارشيوخ العائلة خاصّةً الإناث.

برج العقرب: أجواء مُناسبة للترفيه عن نفسك بلقاء مع الأصدقاء القدامى أو التواصل مع الأقارب وصِلَة الرّحم،هذا يشمل تقديم مساعدة لمحتاج.





برج القوس: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الجدى: اليوم مناسب للنزول لمستوى أطفالك أو زوجتك الفكرى ومخاطبة أحلامهم بعيداً عن مشاكلك ،لا تبخل بمناقشة مع إبتسامة ، وسَخَاء مالى.

برج الدّلو: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تَعَالى.



