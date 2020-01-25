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"الأرصاد": اختلاف في حالة طقس اعتبارا من الأربعاء

السبت 25/يناير/2020 - 11:19 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد تحسنا في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، وهناك انخفاضا في درجة الحرارة الصغرى من 6-7 درجات على القاهرة، بينما هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام خلال هذا الأسبوع لتتراوح بين 18-19 درجة.

وناشدت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم، وعدم تخفيف الملابس نهارًا حتى لا نُصاب بنزلات البرد.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أن فرص لتساقط أمطار اعتبارًا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، بينما هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد أخبار مصر

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