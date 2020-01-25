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إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المدارس في هونج كونج بسبب "كورونا"

السبت 25/يناير/2020 - 11:16 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات في هونج كونج، اليوم السبت، حالة الطوارئ وتمديد إغلاق المدارس حتى 17 فبراير، بسبب فيروس كورونا.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الصين إلى 41، بعد أن كان 26 قبل يوم، وأصيب أكثر من 1300 شخص بالفيروس على مستوى العالم.

 

وفرضت الصين إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

 

وأغلقت السلطات خمس مدن جديدة فيها نحو 56 مليون نسمة السبت، في محاولة لاحتواء المرض.

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