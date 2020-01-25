فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض اختبار قوي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسيحاول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر إرباك النجم الساحلي التونسي بالدفع بعدة أوراق ربما لم تكن في حساب الأخير، خاصة أن تشكيل الأهلي الأساسي معروف حاليا للجميع.

ويسعى فايلر للدفع بنجم الأهلي وليد سليمان منذ البداية في تلك المباراة لرغبته في الاستفادة من خبراته الطويلة في كرة القدم الإفريقية ، بالإضافة إلى التمسك بخوض ياسر إبراهيم ورامي ربيعة بجانب بعضهما البعض على حساب أيمن أشرف.

كما يعود المالي أليو ديانج إلى التشكيلة الأساسية لرينيه فايلر في مباراة النجم الساحلي بعد تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة.