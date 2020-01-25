Zamalek vs tp mazembe | ملخص مباراة الزمالك ومازيمبي 0-0 في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

مباراة Zamalek vs tp mazembe في دوري أبطال أفريقيا

Zamalek vs tp mazembe سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي مع ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس على ملعب "السلام" الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملخص مباراة Zamalek vs tp mazembe في دوري أبطال أفريقيا

انتهى الشوط الأول بين فريقي Zamalek vs tp mazembe بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ45 دقيقة الأولى، إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.





وعلى الجانب الآخر، فإن لاعبى مازيمبي نجحوا في تأمين دفاعهم بقوة واستماتة وكانوا أكثر هدوءًا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميًا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الميدان، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.





وفي الشوط الثاني، بدأو لاعبي الفارس الأبيض بحماس في محاولة لإحراز هدف يريح الأعصاب، وسدد شيكابالا كرة قوية ولكنها مرت فوق العارضة، لينتهي اللقاء بين Zamalek vs tp mazembe بالتعادل السلبي لينجح مازيمبي في تحقيق مبتغاه .



