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تعيين 320 شابا بينهم 10 معاقين بالسويس

السبت 25/يناير/2020 - 11:16 ص
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بالسويس، عينت 517 شابًا من الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالسويس، منهم 22 من متحدي الإعاقة، واستخراج 931 شهادة قيد "كعب عمل"، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، بالـ5 مكاتب الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وأضاف الوزير، أن هذا يأتي في إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح مدير المديرية، حاتم جاد الرب، في تقريره الشهري إلى الوزير محمد سعفان، أن المديرية أجرت تفتيشًا خلال الشهر الماضي على 208 منشآت في مجالي السلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل؛ وأسفر عن هذا التفتيش تحرير محضر، وإعطاء أصحاب هذه المنشآت مهلة لتصحيح الأوضاع، في إطار القانون، فضلا عن بحث 40 شكوى فردية، تم تسوية 5 منها وديا، وإحالة 20 للقضاء، والباقي قيد البحث.

وقال: إنه تم قياس مستوى مهارة 500 مستفيد، وعليه تم استخراج ترخيص مزاولة مهنة لهم في إحدى المهن الفنية للاستفادة بها للعمل سواء بالداخل أو الخارج.
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الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة محمد سعفان القوى العاملة

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