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"جهاز تنمية المشروعات" يشارك في المعرض العقاري المصري

السبت 25/يناير/2020 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
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يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المعرض العقاري المصري بدبي، والذي يقام تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج .


ويشارك الجهاز بجناح كبير يضم العشرات من المنتجات التراثية التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة و التي تم تصنيعها من خلال مشروعات الشباب الممولة من الجهاز و منها (منتجات الصدف والالباستر والجلود والخزف ومنسوجات اخميم ومنسوجات مطرزه وإكسسوارات حريمي وأثاث تراثي والتللي ) و العديد من المنتجات اليدوية و الفنية التي برع فيها الفنانين المصريين.

 
ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مساندة ودعم هذه الفنون والصناعات الحرفية النادرة وتشجيع صانعيها وفتح افاق أوسع لها للانتشار والتطور.


وأشار إلي أن الجهاز يعمل علي تطويرها ودعمها ماليا وفنيا وتسويقيا حتي يتم ترويجها بالشكل المناسب في مختلف بلاد العالم، لأهميتها الاقتصادية في توفير فرص عمل للشباب والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية ومن ناحية أخرى فإن لنشر هذه الصناعات والفنون أهمية كبيرة في التعريف بالهوية والثقافة المصرية وتنوعها وتأكيد تفردها بين دول العالم.


وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية افتتحت نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجناح المصري المشارك بمعرض الخريف الدولي والذي يقام بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 23-31 يناير الجاري كما قامت الوزيرة يرافقها  زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين و ياسر شعبان سفير مصر لدى البحرين بتفقد الجناح والمقام على مساحة 1000 متر مربع ويشارك به أكثر من 65 شركة وجهة مصرية.


وقالت "جامع" أن المشاركة المصرية المتميزة بالمعرض تعكس عمق العلاقات الثنائية المصرية البحرينية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، حيث يسهم المعرض في تعزيز تواجد المنتجات المصرية بالسوق البحريني بصفة خاصة وبأسواق دول الخليج العربي بصفة عامة، مشيرةً إلى أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل إضافة هامة للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب هذه المشروعات الامر الذي ينعكس ايجاباً علي زيادة معدلات التصدير.


وأضافت ان معرض الخريف الدولي يعد أحد اهم المعارض الأكبر والأكثر شعبية بمملكة البحرين للمنتجات والسلع الاستهلاكية ويضم منتجات الأجهزة الكهربائية والاثاث والمنسوجات والمنتجات الغذائية ومنتجات الحرف اليدوية والملابس الجاهزة ومعدات الإضاءة والديكور والمنتجات الجلدية والمنتجات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن معرض الخريف في نسخته الحادية والثلاثين يقام تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، ويضم أكثر من 650 عارضا يمثلون 16 دولة ويقام على مساحة 15.400 متر مربع، كما يجدر الإشارة الى أن الجناح المصري تنظمه مؤسسة أخبار اليوم وبتنسيق ودعم كامل من وزارة التجارة والصناعة والسفارة المصرية بالبحرين.

 

 
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تنمية المشروعات الصغيرة اخبار الاقتصاد اليوم اخبار اقتصاد مصر اليوم اخبار اقتصاد مصر

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