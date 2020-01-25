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زينة تتصدر غلاف مجلة "سيدتي" في مرحلة المراهقة

السبت 25/يناير/2020 - 11:11 ص
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زينة
زينة
رانيا ماهر
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نشرت الفنانة زينة مجموعه من الصور لها في أوائل بدايتها الفنية بعمر 16 عام، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت زينة في الصور بجلسة تصوير على إحدي المجلات، وقامت بالتعليق قائلة:"الصورة دي كان عندي ١٦ سنه كنت لسه مامثلتش بس كان جاري اكتشافي كنت هاعمل فيلم اسمه (مذكرات مراهقة) بس اهلي منعوني قبل التصوير بيوم واحد".


وتابعت زينة: "وكنت لسه ماغيرتش اسمي المجلة دي كانت رئيسة مجلس الإدارة دكتورة #هالة_سرحان حبيبتي حاسة اني ما اتغيرتش من وقتها ولا ايه رأيكم ؟ ؟؟؟قمر من يومي  وكان وقتها الماكيير محمد_عبد_الحميد مش بيعمل غير للنجوم الكبار كان بيقولي انتي شبه شيريهان اكيد لا دي قمر".


يذكر أن زينة يعرض لها حالياً في السينمات فيلم "الفلوس" تدور أحداثه حول نصاب مودرن يرى أنه حان الوقت ليتوقف عن السرقة والنصب وتتوالى الأحداث، ويشارك فى بطولة "الفلوس"، كلا من "تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح"، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

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