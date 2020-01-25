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20 قتيلا و1015 مصابا ضحايا زلزال تركيا المدمر

السبت 25/يناير/2020 - 10:11 ص
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زلزال تركيا
زلزال تركيا
وكالات
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ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا المدمر، الذي ضرب البلاد أمس إلى 20 قتيلا، في حين أصيب 1015، حسبما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ، اليوم السبت.

 

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في ولاية ألازيغ، مؤكدة أن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض.

 

​وقالت إدارة الكوارث، في بيان لها، إن عدد الوفيات وصل 20 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 1015، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفا.

 

وشهدت تركيا هزة أرضية بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، قبل أن تعقبها هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات ، تسببت في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ.

 

وذكرت السلطات المحلية التركية أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

 

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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