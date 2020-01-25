كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تعلن عن ورش فنية للأطفال والشباب

أعلنت كلية الفنون التطبيقية عن تنظيم عدد من الورش الفنية للأطفال والشباب خلال اجازة نص العام الدراسي 2020 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتتضمن الدورة التدريبية مجموعة من الورش الفنية اليومية، للديكوباج والتطريز بالخرز والصباغة والأركت والعقد والربط والرسم على الزلط والمعلقات النسجية والخزف وتصميم الحلي، والتشكيلات الورقية والطباعة بالاستنسل والرسم على الزجاج وتشكيلات الجبس والرسم بالخير والكروشيه، وتصميم الأقنعة والمزايك.



كما تشمل الدورة التدريبية ورش ممتدة لتعليم الرسم وورش تصنيع الروبوت وورشة تصميم الشخصيات الكرتونية.



وعلى المتدربين الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التواصل مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة

