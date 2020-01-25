أسعار العملات اليوم السبت 25-1-2020 في البنوك

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 25-1-2020 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر وكانت أسعار العملات شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات الخميس الماضي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.46 جنيه للشراء ، 17.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 51.64 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 51.63 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.19 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.



