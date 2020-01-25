دورة تدريبية لطلاب "آثار القاهرة" بمتحف محمد علي

كشف اتحاد طلاب كلية الآثار جامعة القاهرة، عن التعاون مع متحف قصر الأمير محمد علي، لتدريب الطلبة على شرح المتحف وكيفية التعامل مع الزوار، وذلك تزامنا مع إجازة نصف العام.



وأوضح، أنه على من يريد التقدم لحضور التدريب عليه التوجه إلى مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار وإحضار، صورة كارنية الكلية، صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية للمتقدم.



ويحضر الطالب الدورة التدريبية ٣ أيام في الأسبوع، ويقوم الطالب نفسه بتحديدهم قبل بدء التدريب، على أن يكون أول أيام التدريب غدا الأحد، وينتهي التدريب يوم الأحد الموافق ٩-٢-٢٠٢٠.

