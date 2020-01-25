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الصين: انخفاض التجارة مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية

السبت 25/يناير/2020 - 10:01 ص
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إيران - أرشيفية
إيران - أرشيفية
وكالات
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نشرت الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم السبت، تقريرًا كشف انفخاض التجارة مع إيران بشكل كبير خلال عام 2019 ووصلت إلى نحو الثلث.

 

وبحسب التقرير، فقد بلغت الصادرات الإيرانية إلى الصين 13.434 مليار دولار العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة تزيد على 36% مقارنة بعام 2018 ، بينما بلغت الصادرات الصينية إلى إيران في نفس الفترة 9.590 مليار دولار أي بانخفاض قدره 31%.

 

وبعد العقوبات الأمريكية، أصبحت حصة إيران في التجارة مع الصين أقل أهمية وتشكل نسبة ضئيلة تبلغ 0.5% من إجمالي التجارة الخارجية لبكين.

 

وبلغ حجم التجارة الخارجية للصين في عام 2019 نحو 4.576 تريليون دولار، منها التجارة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بلغت 12% و16% على التوالي، ووفقًا لإحصاءات الجمارك الصينية.

 

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الكلمات المفتاحية

ايران انفخاض التجارة العقوبات الامريكية الصين

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