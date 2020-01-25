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روما يفاوض برشلونة لضم بيريز
السبت 25/يناير/2020 - 09:57 ص
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علي نبوي
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دخل نادي روما في مفاوضات قوية مع برشلونة للتعاقد مع الجناح الشاب كارليس بيريز لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا بأن المفاوضات بين كلا الناديين بدأت بالفعل لانتقال بيريز لصفوق ذئاب العاصمة الإيطالية روما.
وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن هناك تفاوض روما وبرشلونة بشأن بيريز, الصفقة ستكون بيع مع خيار إعادة شراء.
ولم يتواجد بيريز في قائمة برشلونة التي ستواجه فالنسيا مساء اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا بأن المفاوضات بين كلا الناديين بدأت بالفعل لانتقال بيريز لصفوق ذئاب العاصمة الإيطالية روما.
وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن هناك تفاوض روما وبرشلونة بشأن بيريز, الصفقة ستكون بيع مع خيار إعادة شراء.
ولم يتواجد بيريز في قائمة برشلونة التي ستواجه فالنسيا مساء اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
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