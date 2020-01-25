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روما يفاوض برشلونة لضم بيريز

السبت 25/يناير/2020 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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‫دخل نادي روما في مفاوضات قوية مع برشلونة للتعاقد مع الجناح الشاب كارليس بيريز لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.‬

‫وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا بأن المفاوضات بين كلا الناديين بدأت بالفعل لانتقال بيريز لصفوق ذئاب العاصمة الإيطالية روما.‬

‫وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن هناك تفاوض روما وبرشلونة بشأن بيريز, الصفقة ستكون بيع مع خيار إعادة شراء.‬

‫ولم يتواجد بيريز في قائمة برشلونة التي ستواجه فالنسيا مساء اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا". ‬
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