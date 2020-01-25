روما يفاوض برشلونة لضم بيريز

‫دخل نادي روما في مفاوضات قوية مع برشلونة للتعاقد مع الجناح الشاب كارليس بيريز لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.‬



‫وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا بأن المفاوضات بين كلا الناديين بدأت بالفعل لانتقال بيريز لصفوق ذئاب العاصمة الإيطالية روما.‬



‫وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن هناك تفاوض روما وبرشلونة بشأن بيريز, الصفقة ستكون بيع مع خيار إعادة شراء.‬



‫ولم يتواجد بيريز في قائمة برشلونة التي ستواجه فالنسيا مساء اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا". ‬